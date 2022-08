Produtora aciona Justiça contra o Podemos por calote de R$ 2,13 milhões em inserções de pré-campanha de ex-juiz suspeito

Ação da produtora D7 é direcionada ao Podemos pelo fato do contrato ter sido celebrado com a direção partidária e não com o ex-juiz suspeito Sergio Moro edit

247 - A produtora D7, contratada para fazer as inserções de TV da pré-campanha presidencial do ex-juiz Sergio Moro, julgado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando ele ainda estava no Podemos, acionou a Justiça contra a legenda alegando ter levado um calote da ordem de R$ 2,13 milhões.

"O prazo de duração do contrato já finalizou e os serviços foram integralmente executados pela autora, contudo o réu não efetuou o pagamento da remuneração livremente pactuada, e, mesmo depois de ter sido notificado extrajudicialmente para fazê-lo, manteve-se inerte", diz um trecho da ação, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Ao todo, a D7 produziu nove peças publicitárias, sendo três para TV e seis para as redes sociais, com o objetivo de popularizar a imagem de Moro junto ao eleitorado. Em março, porém, ele deixou o partido e se filiou ao União Brasil com o objetivo de disputar o Senado pelo Paraná. A ação é direcionada ao Podemos, pelo fato do contrato ter sido celebrado com a direção partidária.

"A autora adimpliu suas obrigações de forma satisfatória, alcançando êxito em todas as obrigações assumidas no contrato durante o seu período de duração, mas o réu se nega, de forma injustificada, a resgatar a dívida com o pagamento da remuneração pactuada", diz a produtora na ação.

