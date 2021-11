Produtores de soja dizem que plano da UE contra desmatamento é 'protecionismo disfarçado de proteção ambiental'

A União Europeia apresentou um projeto de lei com uma lista de commodities, a maior parte produzida pelo Brasil. A Aprosoja em nota disse que “a União Europeia precisa entender que (os europeus) não são mais a metrópole do mundo e que o Brasil e demais países da América do Sul deixaram de ser suas colônias” edit

247 - A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) afirmou nesta terça-feira, 23, que o plano anunciado pela União Europeia de restringir as importações de commodities agrícolas sob o argumento de tentar conter o desmatamento é, na verdade, um “protecionismo comercial disfarçado de preocupação ambiental”.

Ao Parlamento Europeu, a UE apresentou, na semana passada, um projeto de lei com uma lista de commodities, a maior parte produzida pelo Brasil, como soja, café, carne bovina e cacau, que poderão ser impedidas de entrar na região.

A Aprosoja Brasil destacou que o projeto de lei é uma afronta à soberania nacional e coloca a conversão de uso do solo permitido em lei na mesma vala comum do desmatamento ilegal. Os produtores lembram que o desmatamento ilegal já é punido pela legislação ambiental brasileira.

O agronegócio brasileiro, com a lei europeia, deve ser ainda mais prejudicado. Atualmente, já se encontra numa crise após a China, um dos principais aliados comerciais do Brasil, suspender, em outubro, as compras de carne brasileira depois que foram registrados indícios de contaminação de gado pelo “mal da vaca louca”.

Em nota, a Aprosoja disse que “a União Europeia precisa entender que (os europeus) não são mais a metrópole do mundo e que o Brasil e demais países da América do Sul deixaram de ser suas colônias”.

Para a Aprosoja, “se os europeus estão preocupados com nossas florestas, eles poderiam aproveitar a qualidade de suas terras para replantar também as suas florestas, e instituir como aqui a reserva legal e as áreas de proteção permanente dentro das propriedades rurais. Portanto, respeitem a nossa soberania!”

