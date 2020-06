Professor indicado por Decotelli como seu orientador de doutorado não confirma informação no Lattes

247 - Diante da polêmica do suposto doutorado do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva, na Universidade Nacional de Rosário, Argentina, o professor da UFBA Wilson Gomes levantou um novo ponto no Twitter.

"Sabem o que descobri no Lattes? Decotelli diz que seu orientador de doutorado na Argentina foi o brasileiro (sic) Antonio de Araujo Freitas Jr. Só que no Lattes deste último não consta que tenha orientado tese de ninguém na Argentina, muito menos de Decotelli. Rá! Fedeu", escreveu Wilson Gomes.

Assim como um currículo profissional, que registra locais por onde o cidadão trabalhou, o currículo Lattes é um modelo de registro da vida acadêmica de pesquisadores e estudantes.

Sabem o que descobri no Lattes? Decotelli diz que seu orientador de doutorado na Argentina foi o brasileiro (sic) Antonio de Araujo Freitas Jr. Só que no Lattes deste último não consta que tenha orientado tese de ninguém na Argentina, muito menos de Decotelli. Rá! Fedeu pic.twitter.com/5LtI9HL6K9 — Wilson Gomes (@willgomes) June 26, 2020

