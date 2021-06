Professor petista que tinha sido preso em Goiás volta a fazer manifestação com adesivo "Bolsonaro genocida" (VÍDEO)

Preso e depois solto na segunda-feira (31) pela PM em Trindade (GO), sob a ameaça de enquadramento na Lei de Segurança Nacional, o militante do PT Arquidones Bites fez panelaço em frente a carro com adesivo "Bolsonaro genocida", durante pronunciamento do ocupante do Palácio do Planalto na noite desta quarta-feira (2) edit