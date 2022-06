Professores universitários são convocados pelo STF para programa de combate à desinformação

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) convocou professores de universidades públicas brasileiras para compor o Programa de Combate à Desinformação criado pela Corte. Os docentes terão como missão colocar em prática projetos de campanhas, palestras e também pesquisas sobre como o Supremo deve atuar.

O grupo irá utilizar todas as plataformas do STF (site, redes sociais e TV Justiça) para difundir informações corretas de forma clara, objetiva e de fácil compreensão.

O programa foi criado em agosto de 2021 com o objetivo de "coibir práticas que afetam a confiança das pessoas no STF, distorcem ou alteram o significado das decisões e colocam em risco direitos fundamentais e a estabilidade democrática", diz a reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

