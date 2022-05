Programa Casa Verde e Amarela cai 40% no primeiro trimestre e lançamentos de novas unidades despencam

Os números refletem o aumento dos preços e dos custos dos materiais da construção civil; falta de confiança para novos lançamentos e queda do poder aquisitivo das famílias edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional) revela que os lançamentos de unidades do programa habitacional Casa Verde e Amarela (CVA) sofreram uma redução de 40,4% e um recuo na oferta final em 11,1%, no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o 4º trimestre de 2021 — quando houve recorde.

Segundo o estudo da CBIC, os números refletem o aumento dos preços e dos custos dos materiais da construção civil; falta de confiança para novos lançamentos dos empresários e incorporadoras; e queda do poder aquisitivo das famílias, informa o jornal Diário de Pernambuco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE