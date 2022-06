Programa de governo da chapa Lula-Alckmin deve passar por consulta popular até 15 de junho

Segundo o coordenador da elaboração do programa, Aloizio Mercadante, partidos se reuniram nesta quinta-feira e fizeram alterações no texto inicial edit

247 - Reuniram-se nesta quinta-feira (9) representantes dos setes partidos da coligação “Vamos Juntos pelo Brasil", que dá sustentação à chapa Lula-Alckmin (PT-PSB), para discutir o texto inicial que expõe as diretrizes para a criação do programa de governo da candidatura que representa o grupo.

Presidente da Fundação Perseu Abramo, o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador da elaboração do programa, afirma que os partidos 'avançaram na convergência das diretrizes'.

O texto ainda passará, segundo Mercadante, por mais alterações e deverá passar por uma consulta popular até 15 de junho. A palavra final será do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).

Leia a nota de Mercadante na íntegra:

Partidos avançam na convergência das diretrizes do Programa de Governo da chapa Lula-Alckmin

Os representantes dos sete partidos que compõem a coligação “Vamos Juntos pelo Brasil” (PT, PCdoB, PV, PSOL, REDE, PSB e Solidariedade) se reuniram, nesta quinta-feira (9), na sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo. Na ocasião, os partidos avançaram na construção coletiva do documento de diretrizes do Programa de Governo da chapa Lula-Alckmin e na unidade do movimento.

De uma forma geral, todos os participantes ressaltaram a existência de uma ampla convergência no conteúdo do documento inicial apresentado. Além disso, cada um dos partidos apresentou emendas e contribuições ao texto inicial também com ampla convergência.

Durante a reunião, ficou acordado que, após a incorporação das sugestões partidárias, o texto final das diretrizes programáticas, que será submetido a consulta popular por meio de uma plataforma virtual, passará por uma nova avaliação da Comissão. A aprovação final do texto de diretrizes será de responsabilidade dos pré-candidatos Lula e Alckmin.

A expectativa é que o texto fique público na plataforma interativa ainda na primeira quinzena de junho.

Coordenador do Programa de Governo

Aloizio Mercadante

Partido dos Trabalhadores

Maria do Rosário

Mônica Valente

PCdoB

Luis Fernandes

Rubens Diniz

PV

José Carlos Lima Costa

Psol

Claudio Puty

Natalia Szermeta

Rede

Pedro Ivo

Wellington Almeida

PSB

Alexandre Navarro

Domingos Leonelli

Solidariedade

Guilherme Martinelli

Jorge Onada

