Programa de Saúde de Lula proporá reindustrialização do setor, afirma ex-ministro Chioro

Para o ex-ministro da Saúde Arthur Chioro, governo Bolsonaro destruiu investimentos no setor, o que levou a desabastecimento de máscaras e remédios edit

Apoie o 247

ICL

Por Lucas Marchesini, Metrópoles - A campanha de Lula para voltar à Presidência proporá a reindustrialização da Saúde. O diagnóstico do núcleo que aconselha o ex-presidente sobre o assunto é de que o teto de gastos e o governo Bolsonaro levaram a uma crise inédita no setor, o que levou ao desabastecimento de vários produtos durante a pandemia, como máscaras e remédios necessários para entubar pacientes.

Para resolver o problema, é necessário voltar a investir no complexo industrial da saúde, possibilitando a produção de insumos e produtos necessários ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos podem ser estimulados com o poder de compra do SUS, apontou o ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro.

Ele coordena o grupo que debate o assunto na Fundação Perseu Abramo, do PT. Além dele, também compõe o núcleo os os ex-ministros da saúde Alexandre Padilha e Humberto Costa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE