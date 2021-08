Projeto aprovado na Câmara cria programa nacional de distribuição gratuita de absorventes

O substitutivo do PL 4968/2019 irá beneficiar cerca de 5.6 milhões de mulheres em situação de vulnerabilidade. A matéria segue para o Senado edit

247 - Com a aprovação, nesta quinta-feira (26), do substitutivo do PL 4968/2019, o Brasil passará a ter, pela primeira vez na história, um programa destinado à proteção e promoção da saúde menstrual.

De autoria da deputada federal Marília Arraes (PT-PE), o PL aprovado pela Câmara dos Deputados irá beneficiar cerca de 5.6 milhões de mulheres em situação de vulnerabilidade. A matéria segue para o Senado.

“Esse é o primeiro passo para que possamos efetivamente criar uma política nacional de superação da pobreza menstrual. A partir daí, poderemos atender a outros grupos de mulheres. Quando você não tem dinheiro nem mesmo para comprar comida, itens de higiene como absorventes se transformam em artigos de luxo. Imagine essa realidade no Brasil da pandemia, que tem 19 milhões de pessoas passando fome”, apontou a parlamentar.

Entre as beneficiárias do programa, estão estudantes de baixa renda matriculadas em escolas públicas; mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema; presidiárias e apreendidas, recolhidas em unidades do sistema penal e pacientes internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa.

Dados da ONU apontam que, no mundo, uma em cada dez meninas falta às aulas durante o período menstrual. No Brasil, esse número é ainda maior: uma entre quatro estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorventes.

