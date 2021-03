Projeto de lei inspirado nas ações do Padre Júlio Lancellotti busca barrar 'arquitetura da violência'

A 'arquitetura da violência' é a construção de barreiras físicas que levam à exclusão da e hostilização contra a população de rua. No início do mês passado, o padre pessoalmente derrubou pedras colocadas debaixo de um viaduto pela gestão de Bruno Covas em São Paulo edit

247 - Um novo projeto de lei (488/2021) apresentado pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES) busca barrar a prática da 'arquitetura da violência', utilizada, por exemplo, pela Prefeitura de São Paulo para oprimir a população em situação de rua.

A prática é definida como a construção de barreiras físicas que levam à exclusão e hostilização contra a população de rua.

Contrarato afirmou que a proposta foi inspirada pelas ações do Padre Júlio Lancellotti, que, no início do mês passado, pessoalmente derrubou as pedras colocadas debaixo de um viaduto pela gestão de Bruno Covas (PSDB):

“Quem nos inspira e já é conhecido em todo o Brasil pelo trabalho de acolhimento às pessoas em situação de rua é o Padre Júlio Lancelotti. Precisamos fortalecer essa luta, tendo sensibilidade política e humana ao tratar os direitos humanos das pessoas em situação de rua, especialmente dentro da crise sanitária que estamos enfrentando. O caminho não é desumanizar quem precisa de acolhimento”.

A fala foi extraída da coluna Radar, da Veja.

