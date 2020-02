Projeto de lei que regulamenta exploração econômica em terras indígenas chega na Câmara

Reuters - A Câmara dos Deputados recebeu nesta quinta-feira o projeto de lei anunciado pelo governo na véspera que propõe a regulamentação de mineração e energia em terras indígenas.

Durante solenidade no Palácio do Planalto na quarta-feira, que comemorava os 400 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro exaltou a decisão do seu governo de enviar a proposta ao Legislativo e previu que haverá pressão contrária de ambientalistas.

Reportagem de Lisandra Paraguassu