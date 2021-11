Projeto vai viabilizar que verbas do fundo do meio ambiente sejam desviadas para indústrias eólicas e solares

Com relatoria da deputada Carla Zambelli (PSL-SP), o projeto pretende liberar recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para grandes empreiteiras edit

247 - De autoria do deputado Gustavo Fruet (PDT-PR), o PL 2.405/2021, que desvia recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para usinas de energia eólica e solares, deve ser votado ainda nesta terça-feira (9) pela Câmara.

Para a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a deputada Carla Zambeli (PSL-SP), o governo precisa “garantir incremento de tecnologias e do aproveitamento cada vez maior de fontes que provoquem o mínimo de degradação ou poluição ao meio ambiente”.

No entanto, de acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, na avaliação do Instituto Socioambiental (ISA) a abertura do fundo para empresas do setor elétrico acaba por desviar os recursos do FNMA de sua finalidade efetiva. A instituição sinaliza que projetos eólicos e solares têm programas de incentivo setoriais, responsáveis pela expansão do setor.

