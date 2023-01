Projetos de bolsonaristas na Câmara querem anistiar terroristas e financiadores de atos golpistas

Apoie o 247

247 - Dois projetos de lei que tramitam na Câmara, criados por deputados bolsonaristas antes mesmo do episódio de terrorismo do último domingo (8) em Brasília, pretendem anistiar apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que participaram de atos antidemocráticos nos últimos meses. A informação é da coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo.

O primeiro foi apresentado em 24 de novembro pelo "ultrabolsonarista" Major Vitor Hugo (PL) e "pede que sejam anistiados manifestantes que tenham protestado a partir de 30 de outubro de 2022".

Já o segundo foi apresentado em 12 de dezembro pelo "megabolsonarista" José Medeiros (PL), ampliando a anistia para todos aqueles que participaram de manifestações golpistas desde 1 de junho do ano passado. A anistia também seria estendida a policiais, militares e funcionários públicos envolvidos por "ação ou omissão", de acordo com a coluna.

"Anistia (...) a todos aqueles que, no período entre 1º de junho de 2022 até a data de entrada em vigor desta Lei, tenham se manifestado, por meio de atos individuais ou coletivos, ou tenham financiado ou participado de tais manifestações e protestos, relacionados às eleições de 2022 e temas a ela pertinentes", diz um trecho do projeto de lei apresentado por Medeiros.

