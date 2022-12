Projetos licitados de saneamento são insuficientes para cobrir necessidade de investimento, mostra estudo

Apoie o 247

247 - Concessões na área de saneamento realizadas desde 2020 vão somar investimentos de R$ 72 bilhões nos próximos anos, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A Associação das Empresas de Infraestrutura (Abdib) informou que os investimentos públicos e privados em saneamento básico somaram 0,20% do Produto Interno Bruto (PIB), ou R$ 17,1 bilhões, em 2021. Segundo a entidade, o valor representou menos da metade da necessidade anual, calculada em 0,45% do PIB, ou R$ 39,1 bilhões.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (26) pelo jornal Folha de S.Paulo, há oito grandes projetos que somam R$ 52,2 bilhões em investimentos e 64% do valor se refere às concessões da Cedae, antiga estatal do Rio de Janeiro, em 2021. As outras grandes licitações que saíram do papel estão concentradas em cinco estados (Mato Grosso do Sul, Alagoas, Amapá, Ceará e Espírito Santo). Apenas uma delas foi realizada em 2022.

Existem ainda R$ 15,5 bilhões de investimentos em dez projetos em fase de estudo. A maioria, sem data para ir a leilão. Das licitações já realizadas, R$ 30,2 bilhões serão gastos no período do próximo mandato presidencial (2023-2026).

