Promotora responsável por investigar Flávio Bolsonaro é madrinha de casamento de advogada do senador

Carmen Eliza, promotora responsável por investigar se o senador Flávio Bolsonaro cometeu crime de falsidade ideológica eleitoral, é madrinha de casamento da advogada Luciana Pires, que atua na defesa do parlamentar edit

247 - A promotora Carmen Eliza, incumbida recentemente de investigar o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no inquérito que apura a suspeita do crime de falsidade ideológica eleitoral, é madrinha de casamento da advogada Luciana Pires, que atua na defesa do parlamentar.

Fotos obtidas pelo blog do jornalista Guilherme Amado, da revista Época, mostram a promotora participando do chá de lingerie de Luciana e na foto oficial do casamento, celebrado em 2018.

Segundo reportagem do site da Band, no UOL, a promotora disse, em nota, que não é madrinha de casamento da advogada de Flávio Bolsonaro e que sua relação pessoal não a faz suspeita e nem afeta sua atuação no caso.

Carmen também atuou nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ela se afastou do caso em 2019, após vir à tona uma série de postagens feitas por ela em apoio à eleição de Jair Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.