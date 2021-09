Promotorias se mobilizam para coibir participação de PMs nos atos bolsonaristas do 7 de setembro

Apoie o 247

247 - Promotores e até um juiz militar de diversos estados vêm movimentando instrumentos jurídicos de monitoramento, fiscalização e controle das forças policiais para coibir a participação de policiais militares nos atos bolsonaristas marcados para 7 de setembro.

Na orientação emitida pelo juiz militar de Mato Grosso, ele alerta o comandante-geral da Polícia Militar para “consequências graves e imediatas” nos casos de “quebras de hierarquia e comportamento subversivo”, informa a Folha de S.Paulo. Em Santa Catarina, promotores pedem apuração da participação de PMs nos atos bolsonaristas.

As ações ocorrem também em São Paulo, no Distrito Federal, em Pernambuco, no Ceará e no Pará.

“Os instrumentos estão à disposição dos promotores, mas é preciso utilizá-los, e isso tem um custo porque pede a coragem do enfrentamento”, avalia Flávio Milhomem, da Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal.

