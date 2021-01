Proporcionalmente, Brasil tem mais vacinados contra Covid-19 do que a Índia

247 - Mesmo com o atraso na entrega de insumos e com a logística truncada do Ministério da Saúde de Eduardo Pazuello e Jair Bolsonaro, o Brasil supera a Índia na proporção de cidadãos imunizados contra Covid-19 no país.

Os dados são do site World In Data, que aponta que até sábado (23),o Brasil havia vacinado 0,25% da população, enquanto a Índia apenas 0,11%

A campanha de vacinação dos indianos teve início em 16 de janeiro, um dia antes do início no Brasil.

O ritmo brasileiro de imunização é mais rápido que o indiano e também mais veloz se comparado à Argentina e ao Chile. Vale pontuar que o Brasil conta com uma estrutura de saúde eficiente e experiente: o tão atacado SUS.

Apesar da aparência otimista dos números, a Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que é preciso vacinar cerca de 70% da população para que se possa observar um impacto significativo nas taxas de contaminação pelo novo coronavírus.

