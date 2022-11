Protestos golpistas de bolsonaristas fazem a primeira vítima fatal em rodovia no Mato Grosso

O empresário Osmar Wichoki, 56, morreu ao bater o carro na traseira de uma carreta parada no bloqueio feito pelos bolsonaristas na BR-364 edit

247 - Os bloqueios feitos por bolsonaristas nas estradas, como forma de protesto - antidemocrático e golpista - contra o resultado da eleição presidencial, já fizeram sua primeira vítima fatal.

Na noite desta segunda-feira (31), o empresário Osmar Wichoki, 56, morreu após bater o carro na traseira de uma carreta parada no bloqueio na BR-364, na região do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande (MT).

Osmar não teria visto o veículo por falta de sinalização, o que culminou em uma colisão frontal.

"O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados quando o empresário estava preso às ferragens, ainda com vida. No entanto, ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. A morte foi constatada ainda no local da colisão", informa o UOL.

