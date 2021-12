Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória em janeiro

Apoie o 247

ICL

247 - A prova de vida do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) volta a ser obrigatória a partir de 2022 e a falta de recadastramento dentro do prazo resultará em suspenção do benefício a partir de fevereiro.

Mais de 3 milhões de segurados ainda precisa realizar a prova de vida até janeiro de 2022, segundo dados do INSS de outubro, os últimos disponíveis.

Dois grupos precisam fazer a atualização até o dia 31 de janeiro: os aniversariantes de janeiro e os beneficiários que têm prova de vida vencida entre novembro de 2020 e junho de 2021. Acesse aqui o calendário completo.

PUBLICIDADE

A partir de 2022, todos os bancos vão considerar o mês de aniversário para a prova de vida. A comprovação deverá ser feita preferencialmente por atendimento eletrônico do banco responsável pelo pagamento, com uso de biometria. Os bancos também fazem esse tipo de atendimento presencialmente, para quem precisar.

Segurados com biometria facial cadastrada no TSE (via título de eleitor) e no Detran podem fazer a prova de vida digital, por meio do aplicativo Meu INSS.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE