Prova de vida para o INSS pode ter inflado votação de Bolsonaro no primeiro turno

247 - O fato de, em 2022, o voto nas eleições servir como prova de vida para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode ter sido responsável por inflar a participação de idosos no primeiro turno, informa a CNN Brasil.

"O número de pessoas acima de 70 anos que foram às urnas no dia 2 de outubro aumentou em quase 1,1 milhão se comparado ao pleito de 2018", detalha a reportagem.

>>> TSE desmente fake news bolsonarista sobre voto como prova de vida para o INSS

Jair Bolsonaro (PL) usou a novidade como manobra para conseguir mais votos. Na véspera do primeiro turno, sua campanha publicou um vídeo incentivando o voto dos idosos. "Agora é lei. Nessas eleições, você que é aposentado ou pensionista pode fazer sua prova de vida direto das urnas. O governo federal acabou com o deslocamento desnecessário e tornou a sua vida mais fácil. Apenas o seu voto já é suficiente para garantir os benefícios do INSS, para você exercer seu direito à cidadania com menos burocracia. Pelo bem do Brasil, vote 22", disse o chefe do governo federal na ocasião.

A campanha da então candidata à Presidência pelo MDB, Simone Tebet, chegou a questionar o vídeo na Justiça, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só julgou o caso após o primeiro turno. O material foi retirado do ar na sexta-feira (7), mas o efeito já havia sido causado.

A ministra avaliou que o vídeo “induz” o eleitor a achar que a prova de vida depende do voto em Bolsonaro: “O vídeo em questão apresenta conteúdo produzido para desinformar, pois a mensagem transmitida induz o eleitor a acreditar ser possível realizar sua prova de vida no INSS por meio do voto no número 22, o que afeta a integridade do processo eleitoral e a própria vontade do eleitor em exercer o seu direito de voto”.

O TSE já esclareceu que a prova de vida independe do candidato escolhido pelo eleitor.

