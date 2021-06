‘Próximo ato contra Bolsonaro pode reunir 1 milhão de pessoas com facilidade’, diz Rui Costa Pimenta

“Estamos diante de um movimento que pode levar à derrubada do governo Bolsonaro. Estamos diante, potencialmente, de um novo ‘Fora Collor’”, avaliou o presidente do PCO à TV 247. Para ele, é hora de já convocar um novo ato. Assista edit

247 - Presidente do PCO, o jornalista e analista político Rui Costa Pimenta falou à TV 247 sobre as manifestações do último sábado (29) pela derrubada do governo Jair Bolsonaro . Na visão dele, os atos por todo o país foram “surpreendentes” e deram o tom de uma nova conjuntura política que se apresenta.

Rui chegou a comparar os atos com o movimento “Fora Collor”, que causou o impeachment do ex-presidente em 1992. “O ato surpreendeu todo mundo. Para uma primeira iniciativa, foi uma coisa gigantesca, na minha opinião. Superou todas as expectativas logo no primeiro ato. Isso é um sinal de que a crise política no Brasil se acentuou drasticamente, ela se manifestou na realidade exterior. Estamos diante de um movimento que pode levar à derrubada do governo Bolsonaro. Estamos diante, potencialmente, de um novo ‘Fora Collor’”.

É hora, segundo o presidente do PCO, de já convocar um novo ato, que será ainda maior. O PT, principal partido da esquerda brasileira, precisa se engajar mais na organização da próxima manifestação, de acordo com Rui. “A gente tem que chamar um próximo ato. Calcularam que meio milhão de pessoas foram às ruas no dia 29. No próximo, é para mais de um milhão, fácil. É tranquilo. Faz parte do processo de crescimento da mobilização. Então acho que sim, que tem que chamar”. Na quarta-feira (2), um dia após a entrevista de Rui Costa Pimenta à TV 247, a Frente Fora Bolsonaro marcou novos atos pelo “Fora Bolsonaro”, por vacina, emprego e auxílio emergencial para 19 de junho.

