Próximo do clã Bolsonaro, diretor da Abin é o nome mais cotado para comandar a Polícia Federal

247 - A vaga aberta para a chefia da Polícia Federal após Jair Bolsonaro demitir o diretor-geral Mauricio Valeixo será ocupada pelo diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, destaca o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no Globo.

Ramagem também tem possui boas ligações com o deputado Eduardo Bolsonaro e com o vereador Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro é investigado no âmbito da CPI das Fake News. A informação teria sido confirmada por ao menos dois ministros.

Ramagem, que tem apenas 15 anos de Polícia Federal, conheceu Bolsonaro durante a campanha eleitoral, quando atuou como chefe da segurança do então candidato após ele ter sido esfaqueado durante um ato de campanha em Minas Gerais.

