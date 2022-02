PSB apresenta lista com seis pedidos e espera resposta do PT em dez dias

As propostas do PSB busca reduzir o poder dos petistas na federação partidária que negociam com PT, PV e PCdoB edit

Apoie o 247

ICL

247 - Líderes do PSB se reuniram com dirigentes do PT, PV e PCdoB nesta quinta-feira, 10, e apresentaram uma lista com seis pedidos para reduzir o poder dos petistas na federação partidária que negociam, informou a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles. Dentre os partidos, o PT é o que tem mais parlamentares eleitos e mais filiados.

Segundo a coluna, o PSB espera resposta da direção do PT e dos outros partidos em 10 dias, quando eles irão se reunir novamente para debater a proposta. As propostas do PSB são parecidas com as que foram estabelecidas por deputados do PSB em carta endereçada ao Diretório Nacional e aos filiados do partido.

Confira os seis pontos propostos pelo PSB:

O PSB propôs uma fórmula diferente para a escolha dos integrantes da assembleia da federação, que funcionará como uma direção nacional de um partido. A sigla quer incluir, na conta de divisão das vagas, o número de prefeitos, o que dará mais assentos ao PSB. Inicialmente, a divisão de cadeiras seria baseada apenas no número de deputados federais, o que beneficia o PT. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, também propõe que a escolha de candidatos da federação para deputados federais seja baseada nos votos obtidos nos estados, e não nacionalmente. Novamente, algo que daria vantagem ao PT. O PSB também quer que a composição da federação (com mais assentos para a sigla) se mantenha por quatro anos, independente do resultado da eleição deste ano e do pleito municipal de 2024. Para evitar problemas com uma minoria na assembleia, o PSB também propôs que seja garantida a chance de reeleição em 2024 para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Outra mudança proposta pelo PSB nas regras da assembleia da federação é que seja garantido o veto a propostas que tenham 15% de rejeição dos membros. O PSB ainda tenta se fortalecer dificultando a formação de maioria qualificada na Assembleia, ao pedir que propostas sejam aprovadas por 4/5 dos membros do colegiado.

*Com informações de Igor Gadelha, Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE