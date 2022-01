PSB discutirá formação de federação com o PT na próxima semana

Deputados da legenda pressionam o presidente do PSB, Carlos Siqueira, para que aceite formar uma aliança com o PT visando ampliar a bancada no Congresso edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, irá discutir com deputados da legenda a formação de uma federação com o PT. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, a reunião deverá acontecer na próxima semana, após o término das férias de Siqueira. O objetivo é evitar um racha entre os detentores de cargos legislativos, que são majoritariamente favoráveis a uma aliança com o PT e os que possuem mandatos executivos e temem ficar de fora das negociações entre os dois partidos.

“A bancada federal do partido criou um grupo no Whatsapp para debater o assunto. Para esses integrantes, a federação é interessante porque a popularidade de Lula pode ajudar o partido a aumentar a bancada na Câmara”, ressalta a reportagem.

Os maiores entraves, porém, estão em São Paulo, onde o petista Fernando Haddad lidera as pesquisas eleitorais e o PSB tenta viabilizar o nome de Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes. Os estados do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pernambuco também são vistos como obstáculos à uma aliança com o Partido dos Trabalhadores.

PUBLICIDADE

Em função do impasse, o PSB vem discutindo a formação de uma possível aliança com o PDT, que tem Ciro Gomes como pré-candidato à Presidência da República. “Siqueira também deve se reunir em breve com o presidente da sigla, Carlos Lupi, para avançar nas tratativas”, destaca o colunista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE