PSC usou verba do fundo partidário para comprar imóveis de ex-dirigente

Apoie o 247

ICL

247 - O PSC, partido do Pastor Everaldo, usou R$ 1,23 milhão do fundo partidário para comprar imóveis de um ex-dirigente da sigla e transformá-los em sua sede nacional, segundo a Folha de S. Paulo.

Seis salas no Rio de Janeiro foram adquiridas em abril de 2019 do advogado Antonio Oliboni, ex-secretário-geral da sigla, detalha o jornal. Everaldo formalizou a compra dos estabelecimentos, na rua Senador Dantas, 71, no centro do Rio. A entrada foi de R$ 114 mil, complementada por 36 prestações de R$ 31 mil.

À época, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considerava ilegal a compra de imóveis com recursos do fundo eleitoral. Alguns meses depois da compra pelo PSC, o Congresso aprovou um projeto que permitiu expressamente a compra de bens móveis e imóveis pelos partidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O partido era comandado por Everaldo na época da transação. O pastor foi preso em 2020 por ser um dos comandantes de um esquema de corrupção do governo Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Atualmente, ele cumpre medidas cautelares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oliboni afirmou que a venda foi feita com base em pesquisa de mercado e atendeu à necessidade do PSC. Já o partido afirmou, em nota, que comprou o imóvel “para deixar de pagar aluguel e incorporá-lo ao seu patrimônio“.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE