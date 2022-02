'PSD está mais próximo do Lula do que Bolsonaro para o futuro do Brasil', diz Marcelo Ramos

"O PSD está muito mais próximo do que significa o Lula do que o que significa o Bolsonaro para o futuro do Brasil”, disse Marcelo Ramos. edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado Marcelo Ramos, 1º vice-presidente da Câmara, que decidiu deixar o PL após Jair Bolsonaro anunciar sua filiação a legenda, e anunciou esta semana sua filiação ao PSD, afirmou que a legenda vai manter seu projeto de ter um candidato próprio à eleição presidencial como medida de reafirmação de sua independência, embora tenha se reaproximado consideravelmente ao ex-presidente Lula.

Em entrevista ao Poder360, Ramos disse que num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a legenda estará com o petista.

“Não tenho dúvidas e, se tivesse, não teria me filiado, de que em um segundo turno como esse, o PSD está muito mais próximo do que significa o Lula do que o que significa o Bolsonaro para o futuro do Brasil”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ato de filiação de Ramos ao PSD está marcado para a próxima quarta, dia 9, em Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE