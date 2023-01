PSD vai expulsar filiados que "atentarem contra o estado democrático de direito"

O diretório mineiro seguiu o mesmo posicionamento da Executiva nacional do partido edit

247 - O PSD de Minas Gerais vai expulsar filiados que atentarem contra o estado democrático de direito. De acordo com a assessoria da legenda em Minas, o PSD não recebeu denúncia de filiados em Minas que tenham participado dos atos favoráveis a um golpe no Brasil. O diretório mineiro seguiu o mesmo posicionamento da Executiva nacional do partido.

De acordo com a Resolução nº 143, assinada pelo presidente nacional Gilberto Kassab, filiados que questionarem o resultado das eleições ocorridas em 2022 "de modo violento, criminoso e contrário a transferência pacífica de poder" serão expulsos. A determinação passa a valer de forma imediata.

A sigla adotou a medida depois dos atos de vandalismo em Brasília (DF), no último domingo (8), em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram o Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. "O Partido Social Democrático constitui-se como instrumento de realização do processo político fiel ao princípio democrático", escreveu Kassab.

