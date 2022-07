PSDB avalia alternativas para o caso do MDB retirar candidatura de Simone Tebet por falta de apoio e de palanques estaduais

Apoie o 247

247 - A senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à Presidência da República, deverá ter sua candidatura confirmada em meio à desconfiança de ser capaz de manter a aliança com o PSDB devido à falta de apoio junto aos estados. Segundo o jornal O Globo, o PSDB avalia alternativas para uma possível retirada da candidatura da emedebista uma vez que “os 15 estados onde ao menos uma das siglas tem candidato ao governo local, em apenas dois há um acordo consolidado — Alagoas e Pará —, mas nenhum deles garante palanque exclusivo à emedebista”.

De acordo com integrantes do PSDB, integrantes do MDB são contrários aos tucanos “em sete dos nove estados em que eles indicaram nomes ao governo: Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul”.

Além disso, PSDB e MDB ainda não fecharam um acordo nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, considerados prioritários pelos tucanos e que enfrentam resistências para que o MDB declare apoio às campanhas de Eduardo Leite e Rodrigo Garcia, respectivamente.

