PSDB avalia que denúncias contra Serra e Alckmin podem prejudicar campanha eleitoral do partido

247 - A cúpula nacional do PSDB já prevê um impacto nas campanhas eleitorais do partido em 2020 por conta das denúncias do Ministério Público contra o senador José Serra e o ex-governador Geraldo Alckmin, ambos nomes muito conhecidos na sigla, de acordo com Igor Gadelha, da CNN.

A legenda acredita que os escândalos podem dificultar a reeleição de Bruno Covas a prefeito de São Paulo, assim como a de Nelson Marchezan em Porto Alegre. As denúncias também podem atrapalhar a professora Luísa Barreto, que tenta chegar ao cargo de prefeita de Belo Horizonte.

