PSDB decide retomar votação das prévias por aplicativo nesta semana

Por Gustavo Zucchi e Igor Gadelha, Metrópoles - O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, decidiu retomar, ainda nesta semana, a votação das prévias do partido ao Palácio do Planalto por meio do aplicativo desenvolvido para a disputa.

A decisão foi tomada em acordo com as campanhas dos três candidatos (João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio Neto), que se reuniram nesta segunda-feira (22/11) na sede do partido, em Brasília.

Segundo apurou a coluna, o instituto responsável por elaborar o aplicativo entregou à direção do PSDB um parecer técnico informando que a votação poderia ser retomada.

Leia a íntegra no Metrópoles.

