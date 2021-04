PSDB e DEM disputam hegemonia na direita por 2002

247 - O PSDB e o DEM estão em disputa pela hegemonia na direita nas eleições de 2022. O embate passa pelo palanque em São Paulo e opõe os antigos parceiros.

O presidente do DEM, ACM Neto, já avisou o governador João Doria que, se ele insistir em filiar o vice, Rodrigo Garcia, ao PSDB, as negociações entre os dois partidos para 2022 estarão encerradas.

Garcia é filiado ao DEM, mas negocia a migração para o PSDB, assim como o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informa O Estado de S.Paulo.

O governador de São Paulo, João Dória, quer fazer de Garcia o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, em 2022, plano que contraria ACM Neto. O DEM tem indicado que não vai apoiar a candidatura do governador à sucessão do presidente Jair Bolsonaro.

O DEM trabalha com dois nomes que podem se candidatar ao Palácio do Planalto: o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG).

Por seu turno, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), disse que apoia a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Presidência, em 2022. Leite é hoje o principal adversário de Doria nas fileiras do PSDB.

Outro ponto na discórdia entre o PSDB e o DEM diz respeito a Rodrigo Maia, que já anunciou que vai sair do DEM. Maia ainda não decidiu se vai se filiar ao PSDB, mas esta é para o ex-presidente da Câmara a alternativa mais viável.

