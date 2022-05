PSDB escala ex-aliado de Doria para barrar ofensiva judicial do ex-governador

Ex-promotor de Justiça e deputado federal Carlos Sampaio tem afirmado que a convenção da legenda possui autonomia para apoiar uma aliança com os partidos da terceira via edit

Apoie o 247

ICL

247 - O PSD escalou o ex-promotor de Justiça e deputado federal Carlos Sampaio (SP) para montar uma linha de ação caso o ex-governador de São Paulo João Doria recorra às vias judiciais para ser o candidato do partido na eleição presidencial de outubro. De acordo com a Carta Capital, “Sampaio tem dito internamente que a convenção nacional da sigla, normalmente organizada entre julho e agosto, tem autonomia para apoiar uma aliança com os partidos da terceira via, independentemente do resultado das prévias”.

Pelo entendimento do parlamentar, que vem se afastando de Doria e apoiando a reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB), o acordo entre MDB, PSDB e Cidadania está acima das prévias vencidas por Doria em dezembro. Já a defesa do ex-governador afirma que o estatuto da legenda prevê que o vencedor das prévias deve ter a candidatura homologada pela convenção.

“Em reunião da executiva do partido em Brasília na última terça-feira, o deputado federal contestou a narrativa jurídica de Doria numa carta assinada junto com seu advogado — o texto cobrava respeito às prévias e foi lido como uma ameaça ao partido. O documento elevou a pressão para que Doria retirasse sua candidatura, e lideranças pediram sua presença na sede do PSDB. Sob risco de ficar em desvantagem, Doria cobra um encontro equilibrado, com ‘paridade de armas’, e nomes escolhidos pelos dois lados”, ressalta a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reunião, que deve contar com a presença do presidente do PSDB, Bruno Araújo, e dos líderes da bancada na Câmara, Adolfo Viana (BA), e do Senado, Izalci Lucas (DF), está marcada para esta segunda-feira (23), em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aliados do governador Rodrigo Garcia afirmam que Doria já havia sido alertado de que o pacto da terceira via com MDB e Cidadania poderia deixá-lo de fora da cabeça da chapa presidencial e que o próprio ex-governador teria participado das negociações para a discussão de um nome.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os partidos da terceira via defendem o nome da senadora Simone Tebet (MDB) para disputar a eleição presidencial. Uma das opções em análise prevê que Doria seja a sua vice, mas o tucano tem rejeitado esta possibilidade.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE