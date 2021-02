PSDB quer comando da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e Aécio tem nome cotado para o posto

247 - O PSDB deverá brigar pelo comando da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, hoje controlada pela ala bolsonarista do PSL. Um dos principais nomes cotados pelo partido tucano para o posto é o do deputado federal Aécio Neves (MG), um dos principais artífices do golpe parlamentar de 2016.

A determinação para que o líder do PSDB na Câmara, Rodrigo de Castro (MG) brigue pelo controle da comissão partiu do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-chanceler e ex-senador Aloysio Nunes Ferreira e do senador José Serra. “O que eu acho importante é que o PSDB pegue essa comissão, já que a gente tem a oportunidade”, disse Aloysio Nunes à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo Aloysio, caso o PSDB consiga a presidência da comissão, a prerrogativa da indicação caberia ao líder da bancada e, neste caso, a indicação de Aécio teria a mesma legitimidade de qualquer outro parlamentar.

