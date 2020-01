PSDB sobe o tom contra Bolsonaro para se firmar como força do centro democrático

247 - Parte do PSDB vem ampliando o tom das críticas contra o governo Jair Bolsonaro e firmar como uma força do centro democrático visando as eleições municipais deste ano. O aumento da tensão na crise entre os Estados Unidos e o Irã e a censura contra o Porta dos Fundos “agudizaram a polarização entre os apoiadores de Jair Bolsonaro e a esquerda, deixando as vozes de centro abafadas no meio do tiroteio radical”, o que levou a um novo posicionamento do partido tucano.

Segundo reportagem da Coluna do Estadão desta segunda-feira (13), nesta direção vem ganhando força o grupo que defende o aumento do tom das críticas ao governo, a exemplo do feito pelo ex-chanceler Aloysio Nunes que atacou a atual política externa brasileira ao afirmar que Jair Bolsonaro é mais ideológico que o PT”. O objetivo, segundo a reportagem, é adotar um posicionamento que atinja simultaneamente tanto a esquerda como a direita.