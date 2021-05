PSDB vai definir candidato para 2022 ainda neste ano, diz Aloysio Nunes

247 - O ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes afirmou, nesta sexta-feira, 21, ao Radar da Veja, que o PSDB deverá definir candidato ainda neste ano o candidato à Presidência da República para 2022.

Os principais nomes da legenda cotados para a eleição presidencial de 2022 são os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), e o senador Tasso Jereissati, do Ceará.

“Estamos discutindo a modalidade de uma prévia que vai ainda esse ano definir quem é o candidato”, disse. “Depende do desempenho, da mensagem, da capacidade de se formular com clareza um projeto democrático, reformista, de desenvolvimento. O importante é que ainda não temos candidato, mas teremos”, declarou.

PT e PSDB

Após o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) ter declarado que votará no ex-presidente Lula (PT) em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro em 2022 e, em resposta, o petista ter dito que também votaria no tucano, os dois se reuniram nesta sexta-feira, 21.

"Os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia", anunciou a equipe de Lula no Twitter, após almoço com o líder tucano.

A postagem também informou que o convite do almoço entre os ex-presidentes partiu do ex-ministro Nelson Jobim.

Além disso, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) farão uma live na próxima semana., de acordo com Bela Megale, do jornal O Globo.

A conversa online é promovida pelo Instituto Política Viva e está marcada para terça-feira, 25.

Além de FHC, o ex-ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes (PSDB-SP) também reconheceu como "natural" e "importante" uma possível candidatura de Lula no ano que vem.

A aproximação entre PT e PSDB, segundo a colunista Bela Megale, agrada Lula, que busca maior interlocução com o centro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.