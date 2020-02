PSL usou dinheiro público para financiar campanha de promoção pessoal de Bolsonaro e Luciano Bivar

Hoje desafetos, Jair Bolsonaro e Luciano Bivar já foram beneciciários de promoção de suas imagens com dinheiro público. Verba do fundo partidário foi usada pelo PSL para a confecção de 14 bonecos infláveis de Jair Bolsonaro e do deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente da sigla edit

247 - O PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu presidente da República e no qual o ocupante do Palácio do Planalto atuou lado a lado com o deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente da sigla, gastou R$ 33 mil do fundo partidário para confeccionar bonecos infláveis com promoção da imagem pessoal dos dois poíticos.

Reportagem dos jornalistas Ranier Bragon e Camila Mattoso na Folha de S.Paulo informa que o gasto foi feito para animar a campanha nacional de filiação que o partido promoveu no ano passado.