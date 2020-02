PSL vai fazer nova ofensiva contra bolsonaristas na Câmara

247 - O setor bolsonarista do PSL ligado a Jair Bolsonaro vai entrar novamente no alvo de uma investida do grupo comandado pelo presidente do partido, o deputado Luciano Bivar (PE) na disputa pela liderança na Câmara e o controle de comissões.

Para isso, ocorrerão novas punições, incluindo a expulsão de deputados da sigla, informam os jornalistas Renato Onofre e Danielle Brant na Folha de S.Paulo