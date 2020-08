PSOL aciona MP para saber quem vazou informações a Sara Winter sobre menina de 10 anos que foi estuprada

Revista Fórum - O PSOL entrou com representação no Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) e Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) nesta segunda-feira (17) para saber quem repassou à Sara “Winter” Geromini informações sobre o procedimento para interrupção autorizada pela justiça da gestação da menina de 10 anos que foi estuprada durante 4 anos pelo tio.

“Diante da possibilidade de ocultamento e destruição de provas, considerando o envolvimento da representada com organização criminosa que, de forma reiterada, ataca o Estado Democrático de Direito, solicitamos a busca e apreensão de todas as provas e indícios que envolvam os fatos aqui narrados com o objetivo de interromper a possível de destruição de provas, nos termos do Código de Processo Penal”, justificam as deputadas e deputados do PSOL na Câmara, que vai solicitar ainda indenização por dano moral coletivo para ser revertido em favor de organizações que atuam em defesa dos direitos humanos.

