PSOL aciona PGR contra ministro da Justiça por produção de dossiês de opositores do governo Bolsonaro

247 - O deputado federal Ivan Valente ingressou com uma representação contra o ministro da Justiça, André Mendonça, junto à Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo reportagem da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o parlamentar pede a abertura de procedimento para apurar o uso da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), subordinada ao Ministério da Justiça, na produção de dossiês contra opositores de Jair Bolsonaro.

O parlamentar também pede que seja investigada a suspeita de improbidade administrativa por parte de André Mendonça e de servidores da pasta. "Requeremos que sejam tomadas as providências administrativas, civis ou penais cabíveis, visando o cumprimento da lei e resguardo dos direitos constitucionais atinentes, especialmente para evitar que as estruturas de Estado sejam instrumentalizadas para satisfazer os interesses políticos pessoais do Presidente da República", destaca a representação.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.