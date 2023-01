Psol aciona STF para bloquear redes sociais de Bolsonaro

"Como líder do Psol, pedirei o bloqueio das redes sociais de Jair Bolsonaro diante de mais uma demonstração golpista", disse a líder do Psol na Câmara dos Deputados, Sâmia Bomfim edit

247 - A líder do Psol na Câmara dos Deputados, Sâmia Bomfim (SP), disse que a bancada do partido irá pedir que o Supremo Tribunal Federal (STF) determine o bloqueio das contas de Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Segundo o Metrópoles, a petição deverá ser protocolada na Corte ainda nesta quarta-feira (11).

“Como líder do Psol, pedirei o bloqueio das redes sociais de Jair Bolsonaro diante de mais uma demonstração golpista. Durante a madrugada, o ex-presidente postou vídeo com fake news sobre as eleições. Reforçaremos também nosso pedido de prisão preventiva do fascista. Sem anistia!”, disse Sâmia nas redes sociais.

A postagem da parlamentar faz referência a um vídeo publicado por Bolsonaro na noite de terça-feira (10) com informações falsas sobre a segurança das urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro, utilizados pelos radicais bolsonaristas para promoverem os atos terroristas que aconteceram no último domingo (8), em Brasília.

Diante da repercussão, Bolsonaro excluiu a postagem poucas horas depois de ter publicado o vídeo em suas redes sociais.

