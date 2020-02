PSOL apresenta requerimento para que Bolsonaro revele agenda secreta com setor de armas na Índia

247 - O líder da bancada do PSOL na Câmara, o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), encaminhou requerimento para saber se Jair Bolsonaro se reuniu com representantes da indústria de armamentos na viagem à Índia.

A suspeita partiu do fato de que mais de 10 empresas fabricante de armas, entre elas a Taurus, acompanharam a comitiva de Bolsonaro em visita oficial ao país e ele abriu uma conferência do setor. A informação é da coluna Painel, da Folha.

No requerimento, Ivan Valente quer saber se Bolsonaro teve reuniões com as companhias de armas, quantas vezes, o que foi discutido e quais compromissos foram assumidos.