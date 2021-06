PSOL apresentará notícia-crime contra Bolsonaro por episódios com crianças

Segundo a Bancada do PSOL, as atitudes de Bolsonaro ao incentivar a não usar máscara violam o Estatuto da Criança e Adolescente e o Código Penal edit

247 - A Bancada do PSOL na Câmara dos Deputados anunciou nesta sexta-feira (25) que apresentará uma notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em razão dos episódios com crianças usando máscara. A informação é do portal UOL.

Nesta quinta-feira (24), em viagem pelo Rio Grande do Norte, Bolsonaro em duas oportunidades teve atitudes que geraram polêmicas.

Primeiro, em Jucurutu (RN), Bolsonaro pediu para que uma criança de 10 anos tirasse a máscara. Ao subir no palco, a menina foi aconselhada pelo presidente a retirar a máscara, o que foi cumprido.

Mais tarde, em meio a uma aglomeração de pessoas, ele pegou um garoto por cima da grade de proteção instalada pela segurança, e abaixou o equipamento de proteção que estava cobrindo o nariz e a boca, colocando-o no queixo. O vídeo foi divulgado nas redes sociais.

