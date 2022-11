Psol cobra investigação de deputado e Bolsonaro por denúncia de agressão a Michelle

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - O Psol cobrou nesta terça-feira (8) investigação de denúncias de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teria praticado agressão física, em pelo menos duas ocasiões, contra a primeira-dama Michelle Bolsonaro. As acusações foram feitas pelo deputado federal Julian Lemos (UB-PB), durante entrevista no podcast Arretado, nesta segunda-feira (7).

Depois de uma hora e 50 minutos de programa, o parlamentar, ex-aliado de Bolsonaro, afirmou que Michelle teria sido vítima de agressão em janeiro de 2020, depois de ter passado por um procedimento estético para trocar de silicone. Lemos ainda acrescentou: “A relação é de fachada. Ela não quer nem ver ele. Nas primeiras férias dele, que ele foi para uma ilha, ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela”, relatou.

O deputado também declarou que Michelle não compareceu ao primeiro pronunciamento de Bolsonaro após sua derrota para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), porque “estava toda marcada” devido a outra suposta agressão. “Ela não estava porque estava toda marcada. Manda ela aparecer aí”, acusou Lemos.

Aí o ex-aliado do Bolsonaro, o deputado Julian Lemos, dizendo com todas as letras que o "presidente" mantém um casamento de fachada com a Michelle e inclusive a agride fisicamente.

Quem é Julian Lemos

Após a repercussão da entrevista, o Psol destacou em suas redes sociais que as denúncias “precisam ser investigadas e apuradas com seriedade”. “Violência doméstica é coisa séria e afeta milhares de mulheres diariamente no país”, destacou o partido.

Julian Lemos chegou a ser coordenador de campanha de Bolsonaro nas eleições de 2018. Os dois, porém, romperam ainda no início de 2019, após trocas de farpas com o filho 02 do mandatário, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Um ano depois, o ex-aliado passou a confrontar o próprio Bolsonaro sobre as denúncias de corrupção em seu governo, mirando também o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o filho 03.

Lemos, contudo, também já foi acusado de violência contra mulheres pela ex-mulher, Ravena Coura, e uma de suas irmãs, Kamila Lemos, entre 2013 e 2016. Tanto Ravena quanto Kamila acabaram desistindo das ações, posteriormente, o que levoou ao arquivamento do casos pela Justiça, segundo reportagem do UOL.

Histórico de agressões

A deputada federal Vivi Reis (Psol-PA) observou, porém, que o caso relatado é “gravíssimo”. “Ninguém está acima da lei. Então, o presidente, com histórico de agressões a mulheres, e o deputado, conivente e omisso, devem ser investigados e responsabilizados por seus crimes”, comentou.

Durante a entrevista ao Arretado, o ex-aliado de Bolsonaro também fez uma série de acusações contra Carlos Bolsonaro:

“Carlos é um sociopata, capaz de matar o pai, matar a mãe, digo com toda a segurança do mundo. Esquizofrênico, cruel. Não sei se ele sabe o que é uma oração, pois é mau com ‘m’ maiúsculo. Todos os problemas envolvendo o pai, ele estava no meio”, disparou Lemos.

As denúncias ainda não foram comentadas pelo clã Bolsonaro.

O filho 02 do presidente também vem sendo associado a uma denúncia de violência contra a mulher. O jornalista Ricardo Noblat, do site Metrópoles, divulgou que o vereador deu um “safanão” em Michelle após a derrota do pai no segundo turno. O presidente Bolsonaro teria presenciado a agressão, mas ficado ao lado do filho. A segunda denúncia de agressão ocorreu no dia seguinte à eleição, após a primeira-dama e o presidente deixarem de seguir um ao outro no Instagram. A rixa entre Michelle e Carlos, porém, viria desde as eleições de 2018. Mas teria se aprofundado há um ano e meio, quando a primeira-dama passou a criticar as redes sociais do marido, administradas pelo filho.

Na ocasião, porém, Michelle fez uma publicação negando a desavenças com Jair Bolsonaro. “Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos e crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil”, escreveu ela.

