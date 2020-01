PSOL cobra respostas do governo para enfrentar uma possível epidemia de Coronavírus no Brasil

Deputados do PSOL solicitam ao governo esclarecimentos sobre a forma pela qual o governo tem lidado com o risco do coronavirus e cobram explicações sobre o apoio aos brasileiros nas regiões mais afetadas da China edit

247 - Deputados do PSOL solicitam ao governo esclarecimentos sobre a forma pela qual o governo tem lidado com o risco do coronavirus e cobram explicações sobre o apoio aos brasileiros nas regiões mais afetadas da China, informa o jornalista Jamil Chade em sua coluna no UOL.

Assinada pelo líder do partido, Ivan Valente, o documento protocolado na quarta-feira lembra que o presidente Jair Bolsonaro e o próprio ministro da Saúde afirmaram que o governo não irá articular apoio a brasileiros que estão na região de Wuhan, informa o jornalista.

A declaração ocorreu no momento em que europeus, japoneses, australianos e várias outras nacionalidades passaram a ser evacuadas de Wuhan por seus governos, em voos fretados.

Na carta, o deputado ainda quer saber "quais têm sido as medidas emergenciais de prevenção tomadas pelo Ministério da Saúde em relação ao coronavirus 2019 n-Co".