Psol e Rede pedem ao STF a prisão de Hamilton Mourão

O Psol anunciou que solicitará a cassação do mandato do senador ao Conselho de Ética do Senado Federal edit

247 - Nesta sexta-feira (9), a federação composta pelo Psol e pela Rede Sustentabilidade protocolou um pedido de prisão junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), segundo O Antagonista. A medida foi tomada em resposta às declarações do parlamentar, que cobrou uma reação das Forças Armadas após as prisões de militares ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, na operação "Tempus Veritatis", ocorrida na quinta-feira (8).

Em seu discurso no plenário do Senado, Mourão afirmou que os integrantes das Forças Armadas precisam reagir a "arbítrios" e "processos ilegais" que, segundo ele, estariam sendo cometidos pelo STF contra militares. O congressista convocou uma mobilização "dentro da lei" e argumentou que os comandantes militares não podem se omitir diante da condução arbitrária de processos ilegais que afetam os militares, à margem da Justiça Militar. >>> Mourão muda discurso e agora diz que militares podem ter cometido crime

A operação "Tempus Veritatis" resultou em mandados de busca e apreensão contra 33 indivíduos, incluindo os generais da reserva Augusto Heleno e Braga Netto, ambos ex-ministros no governo Bolsonaro.

Além do pedido de prisão, o PSOL anunciou que solicitará a cassação do mandato do senador Hamilton Mourão ao Conselho de Ética do Senado Federal. “É evidente que o senador Hamilton Mourão —e seu golpismo, mais do que provado nesta petição– causa concreto risco à ordem pública, posto que seu ato visa insuflar a base bolsonarista, cada vez mais radicalizada”, diz um trecho da petição protocolada pela siglas.

