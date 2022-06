“PSOL está junto com o Lula para vencer esse ambiente nefasto e anticivilizatório”, diz João Arnaldo

Apoie o 247

247 - O pré-candidato do PSOL ao governo de Pernambuco, João Arnaldo, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, e reforçou a importância da aliança da legenda para garantir a vitória do ex-presidente Lula nas eleições de 2022.

“O momento exige que tenhamos esta clareza da necessidade para que o Brasil derrote o bolsonarismo, e não somente o Bolsonaro nessas eleições”, destacou.

João Arnaldo foi candidato a vice-prefeito do Recife na chapa com Marília Arraes (PT), em 2020. É advogado, pós-graduado em direito administrativo, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e doutorando em direito ambiental e sustentabilidade.

“O PSOL está junto com o Lula para vencer esse ambiente nefasto e anticivilizatório. Isso reflete muito nos estados e aqui em Pernambuco tem um aspecto importante porque vão ser vários palanques apoiando o presidente Lula”, frisou o psolista.

“Não devemos inibir ninguém a apoiar o presidente Lula, pois quanto mais gente apoiando melhor, inclusive aqueles que lutaram muito para que ele jamais saísse da prisão, mas que por oportunismo agora fazem a defesa de Lula por sobrevivência política. Puro oportunismo”, cutucou.

E acrescenta: “Nosso foco é derrotar o bolsonarismo. Nosso objetivo é fortalecer os campos democráticos e sociais para que a gente esquente e fortaleça a orelha esquerda de Lula para que ele se sinta encorajado a fazer as mudanças que o Brasil precisa”.

