PSOL pede à CPMI das Fake News providência contra falta de compromisso do Brasil contra a desinformação

247 - Deputados do PSOL enviaram uma carta ao senador Ângelo Coronel, que preside a CPMI das Fake News, pedindo que sejam tomadas "providências imediatas no sentido de apurar os motivos da não adesão pelo Brasil ao Acordo e pressione o Governo Federal para que se some no esforço mundial de combate às fakes news relacionadas à pandemia". Com informações de Jamil Chade, do UOL.

A medida foi tomada após a recusa do governo Jair Bolsonaro em firmar um compromisso com mais de 130 países para evitar a propagação de desinformação durante a pandemia de coronavírus.

A bancada do PSOL da Câmara dos Deputados diz ser "extremamente preocupante que o Governo Federal não se some ao esforço global de enfrentamento à desinformação que contribui para o agravamento da crise pandêmica no mundo".

"Que razão poderia ser apontada para não se somar a um esforço mundial essencial para a proteção de todos os povos?", questionam parlamentares da sigla.

