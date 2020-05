PSOL pede à PGR o afastamento de Salles Ministério do Meio Ambiente

O PSOL pediu à Procuradoria-Geral da República que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seja afastado do cargo. Em vídeo da reunião ministerial, Salles pede que a atenção da imprensa voltada à Covid-19 seja tratada como "oportunidade" para reformas na pasta edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) afirmou que parlamentares do PSOL na Câmara dos Deputados pediram à Procuradoria-Geral da República o imediato afastamento de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente.

Em vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, Salles pede que o governo Jair Bolsonaro aproveite o momento de atenção da imprensa voltada à pandemia de Covid-19 para aprovar reformas infralegais na pasta e "ir passando a boiada".

"Ricardo Salles é um crápula que quer usar a morte de mais de 23 mil brasileiros para destruir a legislação de proteção ambiental. Por isso nós do PSOL na Câmara acionamos a Procuradoria-Geral da República pedindo o seu imediato afastamento do Ministério do Meio Ambiente", escreveu Freixo.

