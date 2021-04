PSOL pede convocação de ex-ministro da Defesa à Câmara para dar explicações sobre sua demissão

Às vésperas do aniversário do golpe militar de 1964, Fernando Azevedo e Silva foi demitido e, depois dele, os três comandantes das Forças Armadas edit

247 - A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados apresentou na última quarta-feira (31) um requerimento na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para que o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, seja convidado a prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias políticas que resultaram na sua demissão nesta semana por ordem de Jair Bolsonaro.

O pedido é assinado pela deputada Fernanda Melchionna e pelo deputado Ivan Valente, representantes do PSOL na CCJ da Câmara. Azevedo e Silva foi demitido de seu cargo às vésperas do aniversário do golpe militar de 1964. Após ele, os comandantes das três Forças Armadas também foram demitidos.

No lugar de Fernando Azevedo e Silva foi colocado o general Braga Netto.

A troca do ministro e dos comandantes acendeu um alerta entre a população sobre a possibilidade de um novo golpe militar em curso no país.

