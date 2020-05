PSOL pede convocação de Pazuello para explicar flexibilização da cloroquina

247 - Deputados do PSOL pediram nesta quarta-feira (20) que a Câmara dos Deputados convoque o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para dar explicações sobre a flexibilização do uso da cloroquina em pacientes com Covid-19 .

"É imprescindível que o ministro interino da Saúde preste os devidos esclarecimentos perante esta Casa, por meio de sessão virtual, apresentando os estudos que subsidiaram a decisão de prescrever a cloroquina desde o início dos sintomas relacionados ao Covid-19", declararam os deputados.

O pedido é assinado pelos deputados Fernanda Melchionna, Luiza Erundina, Ivan Valente, Áurea Carolina, Talíria Petrone, Sâmia Bomfim, Edmilson Rodrigues, Glauber Braga, Marcelo Freixo e David Miranda, todos do PSOL.

